Вертолет с врачами разбился в США

В американском штате Теннесси потерпел крушение медицинский вертолет Vanderbilt LifeFlight. На борту находились три члена экипажа, сообщает медицинская служба при университете Вандербильта.

Как передает Day.Az, об этом сообщила скорая служба в Facebook.

"Медицинский центр университета Вандербильта с глубокой скорбью подтверждает, что вертолет Vanderbilt LifeFlight попал в аварию сегодня днем в округе Уилсон, штат Теннесси. На борту находились три члена экипажа", - говорится в заявлении.

В службе отметили, что в результате произошедшего пострадали двое человек. Они находятся в критическом состоянии, за их жизнь борются врачи университетской больницы Вандербильта. Еще одного человека спасти не удалось. Там также подчеркнули, что на момент происшествия пациентов на борту не было.

По данным Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), авария произошла неподалеку от города Лебанон. Причины крушения устанавливаются.