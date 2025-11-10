В Азербайджане произошло два землетрясения

В 35 километрах к северу от станции Зердаб, на территории Агдашского района, зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1.

Об этом в понедельник сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы.

Согласно данным, подземные толчки были зафиксированы в 02:50 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 4 километров.

Подземные толчки не ощущались.

Кроме того, в 02:13 в Каспийском море также произошло землетрясение магнитудой 4. Очаг залегал на глубине 72 километров.