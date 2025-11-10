https://news.day.az/society/1794349.html В Азербайджане произошло два землетрясения В 35 километрах к северу от станции Зердаб, на территории Агдашского района, зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1. Об этом в понедельник сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы. Согласно данным, подземные толчки были зафиксированы в 02:50 по местному времени.
В Азербайджане произошло два землетрясения
В 35 километрах к северу от станции Зердаб, на территории Агдашского района, зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1.
Об этом в понедельник сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы.
Согласно данным, подземные толчки были зафиксированы в 02:50 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 4 километров.
Подземные толчки не ощущались.
Кроме того, в 02:13 в Каспийском море также произошло землетрясение магнитудой 4. Очаг залегал на глубине 72 километров.
