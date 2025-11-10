Трёхстороннее заявление - своевременная инициатива Азербайджана

Когда начинаются военные действия, обязательно нужно продумывать не только как и когда их начинать, но и стратегию выхода. То есть до какого рубежа двигаться, когда эти действия для достижения поставленной цели остановить. Азербайджан знал, когда и при каких обстоятельствах войну можно остановить. С самого начала было объявлено, что Азербайджан готов это сделать, если Армения возьмет на себя конкретные обязательства с указанием конкретных и скорых сроков вывода своих Вооруженных сил с оккупированных ею территорий Азербайджана.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

По его словам, Никол Пашинян по глупости с этим вопросом затягивал, надеясь, что под давлением России, США, Европы или кого-то еще Азербайджан просто остановит боевые действия, а Армения накопит силы, восстановит контроль и продолжит свои территориальные притязания. Но Баку им этого не позволил. Нашим требованием был вывод армянских сил из Шуши, и когда они опоздали с этим, Азербайджанская армия смогла и Шушу освободить, и принудить Армению к капитуляции, подчеркнул Мусабеков.

"Конечно, армянам не нравится слово капитуляция. Но если одна сторона принимает требования другой стороны, это и есть капитуляция. Армения взяла на себя обязательства вывести свои войска с территорий Азербайджана. Это обязательство было взято под гарантии России, поставившей подпись под Трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года. В соответствии с графиком, до 1 декабря того же года три остававшихся под оккупацией района Азербайджана были освобождены.

Трехстороннее заявление, оформленное в форме капитуляция Армении, остановило войну. Этот документ можно только приветствовать. Это было очень своевременное и удачное предложение Азербайджана. Оно исключило вмешательство каких-либо сторонних сил в виде решения Совбеза ООН и тому подобного. На трехсторонней основе Армения оформила на условиях Азербайджана освобождение азербайджанских территорий", - сказал азербайджанский депутат.

Лейла Таривердиева