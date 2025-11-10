Скончался член зала славы баскетбола Ленни Уилкенс
Бывший игрок и тренер клубов НБА Ленни Уилкенс умер на 89-м году жизни у себя дома в городе Медина, штат Вашингтон.
Как передает Day.Az, об этом сообщила телекомпания ESPN.
"Ленни Уилкенс представлял собой всё лучшее, что есть в НБА, как игрок, включенный в зал славы, как тренер и как один из самых уважаемых послов баскетбола", - следует из публикации.
Уточняется, что Уилкенс скончался в воскресенье, причина смерти не известна.
В течение всей своей жизни спортсмен был трижды включен в зал славы баскетбола США как игрок, как тренер и как участник олимпийской сборной Dream Team 1992 года, где он занимал должность ассистента главного тренера.
В качестве баскетболиста Уилкенс девять раз принимал участие в матчах звезд НБА, выступая на позиции разыгрывающего, однако чемпионом лиги так и не стал.
В роли главного тренера он привел "Сиэтл" к победе в чемпионате НБА 1979 года и возглавил сборную США, которая завоевала золото Олимпийских игр 1996 года. В последние годы жизни он занимался благотворительностью, а также курировал деятельность Ассоциации тренеров НБА.
