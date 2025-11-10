Китай пристыдил ЕС

В Китае назвали политику Европейского союза (ЕС) в отношении климата "позором" и обвинили Брюссель в нарушении собственных обещаний.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

"Китайцы сказали, что это позорно - именно это слово они использовали, "позорно", - что ЕС отказывается от своего слова и снижает планку в отношении климата. Это было довольно неловко", - рассказал представитель ЕС на условиях анонимности.

При этом издание отмечает, что в Евросоюзе усиливается давление со стороны правых партий и промышленного лобби, требующих смягчения экологических норм и пересмотра зеленой политики.