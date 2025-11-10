В Азербайджане проводится оценка госимущества

В Азербайджане начаты работы по оценке государственного имущества, расположенного в различных городах и районах страны.

Как сообщает Day.Az, Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики уже приступила к соответствующим мероприятиям.

В рамках проводимых работ в разных регионах страны, в соответствии с законодательством, будет осуществляться осмотр малых государственных предприятий и объектов, включая движимое государственное имущество, организация мониторингов на местах, определение их местоположения, фотосъёмка и оценка рыночной стоимости. Кроме того, будет проведена оценка транспортных средств, находящихся на балансе государственных предприятий и организаций и подлежащих выставлению на аукцион.

В настоящее время Государственная служба определяет компанию, которая займётся выполнением данных работ.

Одновременно ведомство прогнозирует, что общая стоимость указанных мероприятий составит 899 986 манатов.