Водопад Ниагара окрасился в цвета флага Азербайджана

В честь Дня Государственного флага Азербайджана 9 ноября водопад Ниагара, расположенный в канадской провинции Онтарио и являющийся одной из самых известных природных чудес мира, был подсвечен в цветах азербайджанского флага.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщило посольство Азербайджанской Республики в Канаде на своей странице в социальной сети X.