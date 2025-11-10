https://news.day.az/society/1794384.html Водопад Ниагара окрасился в цвета флага Азербайджана - ФОТО В честь Дня Государственного флага Азербайджана 9 ноября водопад Ниагара, расположенный в канадской провинции Онтарио и являющийся одной из самых известных природных чудес мира, был подсвечен в цветах азербайджанского флага.
В честь Дня Государственного флага Азербайджана 9 ноября водопад Ниагара, расположенный в канадской провинции Онтарио и являющийся одной из самых известных природных чудес мира, был подсвечен в цветах азербайджанского флага.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщило посольство Азербайджанской Республики в Канаде на своей странице в социальной сети X.
