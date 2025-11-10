Суд огласил детали заседания по делу Саркози

Бывший президент Франции Николя Саркози будет в режиме видеосвязи присутствовать на слушании его дела в апелляционном суде Парижа.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал BFMTV.

"Николя Саркози не будет лично присутствовать [в суде] на острове Сите. Он будет заслушан по видеосвязи", - сообщили журналисты.

Слушание дела Саркози пройдет в понедельник, 10 ноября.

Апелляционный суд рассмотрит ходатайство об освобождении экс-лидера Франции из тюрьмы. Уточняется, что один из адвокатов политика будет присутствовать на заседании очно, второй защитник Саркози выступит вместе с ним по видеосвязи.