Может ли поменяться цена на бензин в 2026 году?

Как сообщалось ранее, на состоявшемся на прошлой неделе заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству были обсуждены предлагаемые изменения в Налоговый кодекс.

Согласно предложенным поправкам, дорожный налог на автомобильный бензин, дизельное топливо и сжиженный газ, производимые в Азербайджане и предназначенные для внутреннего потребления, будет повышен с 0,02 до 0,07 маната за литр.

Аналогичное повышение - с 0,02 до 0,07 маната за литр - предусмотрено и для импортируемого автомобильного бензина, дизельного топлива и сжиженного газа.

Изменения вступят в силу с начала 2026 года.

Вызовет ли это подорожание топлива?

Как сообщает Day.Az, руководитель Центра экономического и социального развития Рашад Гасанов в комментарии изданию Bizim.media заявил, что данный шаг приведёт к дополнительной нагрузке на себестоимость топлива: примерно на 4,5% для автомобильного бензина, 5% для дизельного топлива и 7% для сжиженного газа.

"С учётом роста рыночных условий, с высокой вероятностью Тарифный совет в начале следующего года примет решение о повышении цен на соответствующие виды топлива. По прогнозам, в 2026 году цена автомобильного бензина вырастет примерно на 9%, дизельного топлива - на 10%, а сжиженного газа - на 7%", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что подорожание неизбежно:

"Возможности включить возросшие налоговые расходы в себестоимость указанных товаров крайне ограничены. Это означает, что с начала следующего года произойдёт рост цен на автомобильный бензин, дизельное топливо и сжиженный газ".

В то же время экономист Фуад Ибрагимов считает, что повышение налога не повлияет на розничные цены:

"Это подорожание не затрагивает сам процесс формирования цены - оно не добавляется к стоимости продажи. Повышение фактически покрывается за счёт доли оптового продавца. С этой точки зрения решение об изменении цен может принять только Тарифный совет. Если он сочтёт подорожание неизбежным, будет принято соответствующее решение. Однако само по себе повышение налога на продажную цену не повлияет".