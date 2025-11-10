США возобновили добычу редкого металла на Аляске

Соединенные Штаты увеличивают добычу сурьмы для нужд оборонной промышленности.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Сурьма используется оборонными компаниями, например, для улучшения качества пуль и бронебойных снарядов. Поставки этого элемента были прекращены Китаем в ответ на торговую войну президента США Дональда Трампа. Теперь американские компании восстанавливают месторождения в штатах Аляска и Айдахо на севере страны, где в последний раз производили сурьму в XX веке.

По данным издания, министерство обороны США вкладывает средства в новые проекты.

Цены на сурьму выросли в четыре раза по сравнению с 2023 и 2024 годами. Как отмечают журналисты, в сентябре этого года было объявлено о выделении $43 млн на ускорение добычи сурьмы на Аляске. Кроме того, правительство США заключило контракт с компанией United States Antimony стоимостью $245 млн на поставку слитков.