Минобороны поделилось публикацией в связи с годовщиной смерти Ататюрка

Министерство обороны Азербайджана поделилось публикацией в социальных сетях связи с 87-й годовщиной со дня смерти Мустафы Кемаля Ататюрка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в публикации говорится:

"10 ноября - день памяти Мустафы Кемаля Ататюрка. Чтим его память с уважением и почтением!", - говорится в публикации.