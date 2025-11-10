https://news.day.az/politics/1794366.html Минобороны поделилось публикацией в связи с годовщиной смерти Ататюрка Министерство обороны Азербайджана разместило публикацию в связи с 87-й годовщиной со дня смерти Ататюрка. Как сообщает Day.Az, публикация размещена на странице Минобороны в социальной сети: "10 ноября - день памяти Мустафы Кемаля Ататюрка. С глубоким уважением чтим его память!", - говорится в сообщении.
