УВБ-76 передала еще одну загадочную шифровку
"Радиостанция Судного дня" УВБ-76 передала в эфир очередное загадочное сообщение.
Как передает Day.Az, информацию об этом опубликовал Telegram-канал "УВБ-76 логи".
По данным канала, сообщение от 10 ноября 2025 года в 11:24 по московскому времени звучало как "НЖТИ 76515 АНКЕРЫЙ 1585 6817".
Анкер - это крепежное изделие, которое различными способами закрепляется в несущем основании и удерживает какую-либо конструкцию.
