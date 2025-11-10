УВБ-76 передала еще одну загадочную шифровку

"Радиостанция Судного дня" УВБ-76 передала в эфир очередное загадочное сообщение.

Как передает Day.Az, информацию об этом опубликовал Telegram-канал "УВБ-76 логи".

По данным канала, сообщение от 10 ноября 2025 года в 11:24 по московскому времени звучало как "НЖТИ 76515 АНКЕРЫЙ 1585 6817".

Анкер - это крепежное изделие, которое различными способами закрепляется в несущем основании и удерживает какую-либо конструкцию.