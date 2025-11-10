В этих частях Баку цены на жильё резко снизились

Цены на квартиры в пригородных посёлках Баку резко снизились.

Кроме того, увеличилось и количество квартир, выставленных на продажу. Особенно это заметно в Хырдалане, Масазыре и Бине. Аналогичная ситуация наблюдается и с ценами на частные дома в посёлках Забрат, Кюрдаханы и Пиршага.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Xəzər TV", по словам экспертов, несмотря на то что стоимость выставляемых на продажу социальных квартир невысока, спрос на них остаётся низким. Основная причина - проблемы с общественным транспортом: жителям приходится несколько раз пересаживаться, чтобы добраться до центра города.

Отмечается, что в этих районах двухэтажные полностью отремонтированные пятикомнатные дома с мебелью выставляются на продажу по цене 80-90 тысяч манатов, а в некоторых случаях - даже за 55-60 тысяч манатов.

Подробнее в сюжете: