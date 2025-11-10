https://news.day.az/world/1794397.html Извержение "Килауэа" на Гавайах - ВИДЕО На Гавайях продолжается извержение вулкана, сопровождающееся выбросами лавы и густого дыма. Как передает Day.Az, местные власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности и следить за официальными предупреждениями. Специалисты продолжают наблюдение за активностью вулкана.
Извержение "Килауэа" на Гавайах - ВИДЕО
На Гавайях продолжается извержение вулкана, сопровождающееся выбросами лавы и густого дыма.
Как передает Day.Az, местные власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности и следить за официальными предупреждениями.
Специалисты продолжают наблюдение за активностью вулкана.
