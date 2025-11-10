Извержение "Килауэа" на Гавайах

На Гавайях продолжается извержение вулкана, сопровождающееся выбросами лавы и густого дыма. 

Как передает Day.Az, местные власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности и следить за официальными предупреждениями.

Специалисты продолжают наблюдение за активностью вулкана.