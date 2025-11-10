Названы 8 самых долговечных немецких автомобилей

Портал Carbuzz провел исследование и опубликовал список из 8 автомобилей, которые способны проехать 500 тыс. километров при условии надлежащего обслуживания. В рейтинг вошли машины, выпущенные с 1980-х до начала 2010-х годов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, в конце списка, на восьмом месте, оказалась BMW M5 E39 (1998-2003 годы), который выделяется простотой конструкции. Далее следует Mercedes-Benz SL-Class AMG (R129, 1989-2001) с мотором 7,3 литра, считающимся одним из самых надежных. Шестое место занимает Volkswagen Golf пятого поколения (2004-2009) с атмосферным V6.

В список также вошли BMW M3 (E46, 2000-2006), Porsche Boxster S (987, 2004-2012), Porsche 911 Carrera (997, 2005-2012) и Audi TT второго поколения (8J, 2008-2015).

Первое место занял Mercedes-Benz E-Class W124 (1984-1995), который признали самой надежной моделью среди всех немецких автомобилей последних десятилетий.