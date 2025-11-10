Азербайджанский боксёр завоевал золотую медаль на Исламиаде
В рамках VI Игр Исламской Солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде, продолжаются соревнования по боксу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, направленный для освещения турнира, азербайджанский спортсмен Саидджамшид Джафаров, выступающий в весовой категории до 80 кг, сегодня вышел в финальный поединок.
Азербайджанский спортсмен встретился с представителем Турции Султаном Османлы.
Наш спортсмен одержал победу в этом поединке и завоевал золотую медаль.
Отметим, что церемония закрытия VI Игр Исламской Солидарности, на которых выступает сборная Азербайджана, состоится 21 ноября.
Ранее мы сообщали, что азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль Исламиады.
