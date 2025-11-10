Президент США Дональд Трамп пригрозил Би-би-си иском на $1 млрд, если британская вещательная корпорация до 14 ноября не удалит выпуск с его отредактированным выступлением.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила британская вещательная корпорация со ссылкой на письмо юристов американского президента.

В передаче Panorama, которую Би-би-си выпустила в эфир в октябре 2024 года, выступление Трампа было смонтировано таким образом, что можно сделать вывод, будто он призывает захватить здание Конгресса, хотя на самом деле он говорил о необходимости выражать гражданскую позицию мирными средствами.

В результате этого скандала в отставку подали гендиректор вещательной корпорации Тим Дэйви, а также глава новостного вещания Дебора Тернесс.