Нидерланды продлили меры для борьбы с нелегальной миграцией

Нидерланды приняли решение продлить контроль на внутренних границах на шесть месяцев в целях борьбы с нелегальной миграцией. Об этом сообщается на сайте правительства королевства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что временный контроль на внутренних границах продлен до 8 июня 2026 года.

Данное решение было принято в целях борьбы с продолжающейся нелегальной миграцией и трансграничной преступностью.

По данным правительства, с 9 декабря 2024 года по 8 сентября 2025 года во время пограничного контроля на национальных границах с Бельгией и Германией было отказано во въезде в Нидерланды 470 иностранцам, еще 230 человек были арестованы.