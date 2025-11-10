https://news.day.az/world/1794473.html В Нью-Дели при взрыве автомобиля у метро погибли восемь человек - ВИДЕО По меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва автомобиля в районе Старого Дели в индийской столице. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NDTV. Кроме того, по данным телеканала India Today, по меньшей мере 24 человека получили ранения.
Ранее источник в полиции сообщил NDTV, что у станции метро "Красный форт" в районе Старого Дели, популярном среди туристов, произошел "очень мощный взрыв". Его причина пока не определена. В Нью-Дели введен режим повышенной готовности. Ранее агентство ANI сообщало об одном погибшем. По его данным, пострадавших доставили в больницу LNJP.
