Освобожденный из тюрьмы Саркози прибыл к себе домой

Машина бывшего президента Франции Николя Саркози, освобожденного из парижской тюрьмы Санте под судебный контроль, прибыла к его дому.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал BFMTV.

"Бывший президент Республики [Саркози] прибыл к себе домой в 16-м округе Парижа", - говорится в публикации.

Ранее мы сообщали, что Саркози освобожден из тюрьмы под судебный контроль.

21 октября Николя Саркози сел в тюрьму в Париже по итогам дела о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии. В последнем заявлении перед заключением политик отметил, что "за решетку сажают не бывшего президента, а невиновного человека".