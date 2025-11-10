Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три медали на Исламиаде

Азербайджанский тяжелоатлет Равин Алмамедов (весовая категория до 79 кг) завоевал три медали на VI Играх исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде.

Как сообщает Day.Az, спортсмен национальной сборной поднял вес в 155 кг в упражнении рывок и занял второе место. В толчке он поднял 190 кг и стал третьим.

По сумме двух упражнений Р. Алмамедов показал результат 345 кг, что принесло ему серебряную медаль.

Отметим, что благодаря его успеху общее количество медалей, завоёванных сборной Азербайджана по тяжёлой атлетике на Исламиаде, достигло девяти.