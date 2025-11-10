Сборная Азербайджана по дзюдо одержала победу на VI Играх исламской солидарности

Сборная Азербайджана по дзюдо выступила в финале соревнований смешанных команд на VI Играх исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, передает Day.Az.

В матче за золотую медаль сборная Азербайджана встречалась со сборной Казахстана. Команда Азербайджана одержала победу со счётом 4:0 и стала победителем Исламиады.

В составе сборной Азербайджана победы одержали Фидан Ализаде (57 килограммов), Хидаят Гейдаров (73 килограмма), Судаба Агаева (70 килограммов) и Эльджан Гаджиев (90 килограммов).

