Сборная Азербайджана по дзюдо одержала победу на VI Играх исламской солидарности
Сборная Азербайджана по дзюдо выступила в финале соревнований смешанных команд на VI Играх исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, передает Day.Az.
В матче за золотую медаль сборная Азербайджана встречалась со сборной Казахстана. Команда Азербайджана одержала победу со счётом 4:0 и стала победителем Исламиады.
В составе сборной Азербайджана победы одержали Фидан Ализаде (57 килограммов), Хидаят Гейдаров (73 килограмма), Судаба Агаева (70 килограммов) и Эльджан Гаджиев (90 килограммов).
