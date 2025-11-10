В Турции свыше 1 тыс. футболистов вызваны в федерацию за ставки

Перед дисциплинарным советом по профессиональному футболу Федерации футбола Турции (TFF) в рамках расследования дела о незаконных ставках на матчи предстанут 1 024 футболиста.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Среди них игроки 27 клубов премьер-лиги, в том числе таких ведущих, как "Галатасарай", "Бешикташ", "Трабзонспор".

По решению TFF, матчи второй и третьей лиг чемпионата страны отложены на две недели.

Ранее сообщалось, что TFF отстранила от матчей на срок от восьми месяцев до одного года 149 профессиональных судей в связи с обнаружением у них счетов для ставок на матчи в букмекерских конторах, в том числе за рубежом. Прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 18 подозреваемых по делу о ставках судей, а также руководителя отдела спорта газеты Fanatik Умута Эркена.

Глава TFF Ибрагим Хаджиосманоглу заявлял, что в национальном футболе наблюдается "моральный кризис". По его словам, расследование в отношении судей также выявило, что 42 из них сделали более тысячи ставок на матчи, а один - 18 227 раз. Во многих случаях ставки делались однократно.