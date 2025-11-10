https://news.day.az/economy/1794467.html Мухтар Бабаев призвал к выполнению обязательств по климатическому финансированию на COP30 Президент COP29 Мухтар Бабаев, открывая конференцию COP30 в Белене, призвал к выполнению обязательств в области климатического финансирования. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации в аккаунте COP29 в "X".
Мухтар Бабаев призвал к выполнению обязательств по климатическому финансированию на COP30
Президент COP29 Мухтар Бабаев, открывая конференцию COP30 в Белене, призвал к выполнению обязательств в области климатического финансирования.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации в аккаунте COP29 в "X".
M.Бабаев представил странам-донорам счета-фактуры, требующие выполнения обязательств по климатическому финансированию, включая историческую "Бакинскую финансовую цель", согласованную в Баку на COP29.
Данный документ называется "Счёт-фактура COP29 за климатическую справедливость", которая требует полного исполнения.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре