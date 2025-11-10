Отмечен юбилей видного исполнителя мугама, народного артиста Азербайджана Агасалима Абдуллаева

В Международном центре мугама в Баку прошёл торжественный вечер, посвящённый 75-летнему юбилею видного тариста, народного артиста Азербайджана, президентского стипендиата, профессора Агасалима Абдуллаева, сообщает Day.Az.

На юбилейном мероприятии приняли участие его коллеги, ученики и друзья по искусству.

Поздравляя юбиляра, директор Международного центра мугама, заслуженный артист Сахиб Пашазаде отметил, что Агасалим Абдуллаев как истинный мастер тарной школы сумел сохранить и развить классические традиции мугамного исполнительства, придать им новую выразительность и тем самым завоевать глубокую любовь народа.

Мастер является носителем собственного исполнительского стиля и школы, передающейся новым поколениям. Работая на одной сцене с выдающимися музыкантами своего времени, Агасалим Абдуллаев достойно представлял мугамное искусство Азербайджана во многих странах мира. Особо было отмечено, что его сольные выступления всегда вызывают искренний отклик слушателей, поскольку артист стремится донести до зрителя внутреннее содержание и эмоциональную глубину мугама, сочетая выразительную технику с тонкостью музыкального чувства.

В ходе мероприятия выступили заслуженный деятель искусств и директор Музыкального колледжа при Азербайджанской национальной консерватории Назим Кязымов, народные артисты Агаверди Пашаев, Вамиг Мамедалиев, Замиг Алиев, Фируз Алиев, Фахраддин Дадашов, Мохлат Муслимов, Эльчин Гашимов, заслуженный деятель искусств Агиль Меликов, Ариф Асадуллаев, заслуженные артисты Мирназим Асадуллаев, Валех Рагимов и другие. В выступлениях отмечалось, что среди мастеров, представляющих нашу музыкальную культуру как в Азербайджане, так и за его пределами, Агасалим Абдуллаев занимает особое место, а возглавляемый им ансамбль всегда отличался профессионализмом и активностью.

Уже почти 60 лет юбиляр не прерывает педагогической деятельности, обучая молодёжь искусству тарного исполнительства, передавая им тайны мастерства, культуру звучания и уважение к традиции. Его внимательность, такт и доброжелательность стали неотъемлемой частью его человеческого и творческого облика.

В завершение мероприятия Сахиб Пашазаде огласил поздравительный адрес Международного центра мугама и вручил юбиляру памятные подарки.

Агасалим Абдуллаев выразил глубокую благодарность собравшимся за внимание и тёплое отношение.

