Азербайджанский судья по футзалу впервые назначен на финальный этап ЧЕ

Впервые в истории азербайджанский судья по футзалу назначен на финальную стадию чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), судья ФИФА Хикмет Гафарлы станет одним из 32 арбитров финальной стадии чемпионата Европы 2026 года, который будет организован совместно Латвией, Литвой и Словенией.

Гафарлы будет обслуживать матчи, проходящие в Латвии и Литве.

Напомним, что игры континентального первенства пройдут с 21 января по 7 февраля 2026 года.