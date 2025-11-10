Яркие интерпретации ханенде и музыкантов представлены в рамках проекта "Muğamat axşamı"

В Международном центре мугама в рамках проекта "Muğamat axşamı" прошел очередной концерт, объединивший ценителей азербайджанской вокально-импровизационной традиции, сообщает Day.Az.

Гости мероприятия смогли погрузиться в атмосферу глубокой эмоциональности, характерной для классического мугама, и услышать яркие интерпретации ханенде и музыкантов.

На сцене выступили солистка Международного центра мугама Кёнюль Мамедли, солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Хаял Гусейнов, лауреаты телевизионного конкурса "Мугам" - Мурад Кенгерли, Вюсал Гасымов, Тамара Мурадова, Улькер Абдуллаева, а также президентский стипендиат Мирпаша Шукюров.

В программе прозвучали "Овшары", "Шур", "Баяты-Шираз", "Дилкеш", "Махур", "Сегях", а также "Кясмя-шикастя". Молодые исполнители продемонстрировали тонкое чувство стиля и уверенную сценическую культуру, которое было встречено продолжительными аплодисментами.

Музыкантов сопровождал инструментальный ансамбль МЦМ: на таре - Рашад Ибрагимов, на кяманче - Тебриз Юсубов, на каноне - Мехта Мухаммедализаде, на балабане - Рафаэль Аскерoв, на нагара - Амиль Мустафаев.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.