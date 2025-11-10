США смягчат санкционные меры в отношении Сирии

США смягчат санкции и меры экспортного контроля в отношении Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте американского минфина.

В ведомстве отметили, что транспортировка в Сирию или внутри нее большинства базовых товаров гражданского назначения, произведенных в США, а также программного обеспечения и технологий, была разрешена без получения лицензии.

10 ноября сообщалось, что президент США Дональд Трамп начал переговоры в Белом доме с главой Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.