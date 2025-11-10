Дипломатическое закрепление военного триумфа: к пятилетию подписания трехстороннего Заявления

Автор: Акпер Гасанов

Пять лет назад, в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года, был подписан исторический документ - трехстороннее Заявление между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом России Владимиром Путиным и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Этот документ положил конец 44-дневной Отечественной войне и закрепил окончательную победу Азербайджана, восстановившего свою территориальную целостность.

С подписанием Заявления завершился военный этап, но начался новый - политико-дипломатический. Сегодня, по прошествии пяти лет, можно с уверенностью сказать: то, что произошло в ноябре 2020 года, стало не просто победой на поле боя. Это было событие, которое радикально изменило баланс сил на Южном Кавказе и укрепило роль Азербайджана как ключевого регионального игрока.

Боевые действия, продолжавшиеся 44 дня, стали самым масштабным военным конфликтом на постсоветском пространстве за десятилетия. Азербайджанская армия, продемонстрировав высокий уровень организации, морального духа и технического оснащения, добилась впечатляющих успехов. С чувством гордости вспоминаю о том, что в общей сложности от оккупации было освобождено более 300 населённых пунктов, а также важные стратегические высоты в Агдеринском, Муровдагском и Зангиланском направлениях. Освобождение великой Шуши стало переломным моментом - Армения признала поражение, и уже спустя сутки премьер-министр Пашинян поставил подпись под актом капитуляции.

Прекрасно помню, что в своем обращении 10 ноября 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: "Военный этап заканчивается, переходим к политическому этапу. Можно сказать, что был подписан максимально выгодный для нас документ. Пашинян его подписал. У него не было другого пути. Это признание поражения. Это военная капитуляция".

Эти слова не были просто декларацией. Они отражали суть нового политического ландшафта, созданного благодаря решительности, стратегическому мышлению и несгибаемой позиции главы азербайджанского государства. В течение всей 44-дневной войны на официальный Баку оказывалось колоссальное давление со стороны всех трех стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Азербайджан пытались принудить к подписанию совершенно иного соглашения о прекращении огня, которое оставляло бы под армянской оккупацией Шушу, Лачин, Ханкенди, Ходжалы и другие территории.

Однако принципиальность, патриотизм и политическая воля Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева сорвали эти попытки. Именно благодаря его твердости Азербайджан сумел не только одержать военную победу, но и закрепить ее дипломатически, получив документ, который полностью соответствовал национальным интересам.

Особо подчеркну, что в соответствии с трехсторонним Заявлением, после прекращения боевых действий Азербайджан получил обратно три крупных района, которые Армения была вынуждена покинуть без боя. 20 ноября 2020 года был освобождён город Агдам и оккупированная часть одноимённого района, 25 ноября - Кяльбаджарский район, а 1 декабря - Лачинский.

Эти события не только дополнили военную победу, но и продемонстрировали блестящий результат дипломатического искусства. Азербайджан вернул эти территории, не понеся потерь, сохранив жизни тысяч военнослужащих. Такой исход можно назвать примером того, как твердая и принципиальная политика главы государства, основанная на праве и силе, способна приносить результаты без новых жертв.

И еще. В своем выступлении пятилетней давности Президента Азербайджана Ильхам Алиев особо подчеркнул ключевой пункт трехстороннего Заявления - отсутствие в нем каких-либо упоминаний о статусе Нагорного Карабаха. "Вы, наверное, обратили внимание на то, что в данном заявлении нет ни единого слова о статусе Нагорного Карабаха! Статус ушёл к черту, провалился, разлетелся в пух и прах, нет его и не будет", - заявил тогда глава государства.

Эта фраза стала исторической. На протяжении трех десятилетий именно вопрос так называемого "статуса" служил инструментом давления на Азербайджан. Различные внешние силы, прикрываясь посредничеством, фактически пытались навязать Баку идею "особого положения" Карабаха, что де-факто означало узаконение армянской оккупации.

Тем не менее, именно благодаря решительной позиции азербайджанского руководства этот миф был разрушен. С тех пор вопрос статуса окончательно снят с международной повестки. Никаких "особых режимов", "статусов" и "самоопределений" больше не существует - есть лишь один субъект права и суверенитета: Азербайджанская Республика.

Подчеркиваю этот момент потому, что даже после окончания 44-дневной войны в 2020 году, определенные силы внутри и за пределами региона неоднократно пытались пересмотреть итоги Победы. В частности, на Западе нашлись политики, тесно связанные с армянским лобби, которые пытались поставить под сомнение итоги этой войны, нагло искажая факты. Однако все эти попытки оказались тщетными. Азербайджан доказал, что способен самостоятельно обеспечивать безопасность, мир и развитие на освобожденных территориях.

В сентябре 2023 года завершение контртеррористической операции и полное восстановление конституционного порядка в Ханкенди стало окончательной точкой в истории карабахского конфликта. Отныне в Азербайджане нет серых зон, нет незаконных вооруженных формирований. Так что, пятилетие подписания трехстороннего Заявления - это повод осмыслить масштаб произошедших изменений.

Азербайджан, восстановив территориальную целостность, превратился в ведущую державу Южного Кавказа, от решений которой зависит региональная стабильность. Под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева наша страна добилась поистине исторических Побед и исторических же перемен в регионе Южного Кавказа. И их масштаб, уже видный ныне, станет окончательно очевидным спустя годы и десятилетия.