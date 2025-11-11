Аш-Шараа обсудил с Трампом укрепление отношений между Сирией и США

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа на переговорах с главой американской администрации Дональдом Трампом в Белом доме обсудил укрепление двусторонних отношений, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия сирийского лидера.

"В ходе переговоров основное внимание было уделено двусторонним отношениям между Сирийской Арабской Республикой и США, путям их укрепления и развития, а также ряду региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в заявлении канцелярии. По ее информации, на переговорах присутствовали глава МИД в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шейбани и госсекретарь США Марко Рубио.

СМИ арабской республики отмечают, что это первый в истории официальный визит главы сирийского государства в Белый дом.