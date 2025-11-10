Роберт Кочарян: предал, проиграл и ушёл в прошлое

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Я видел таких людей. Они пахнут не потом и не пылью войны - они пахнут гнилью псевдовласти, дешевым коньяком и страхом тех, кто на них работал. Их имена шипят, как шрамы на теле истории. Они не уходят - они разлагаются, заражая все вокруг. Роберт Кочарян - один из них. Не просто преступник. Это символ разложения, поднятый в ранг национальной святости. Он не просто человек - он диагноз. Диагноз страны, которая позволила убийце править под гимн и флаг.

Я помню, как он появился - из подвалов Карабаха девяностых, где подонки называли себя "командирами", где сожженные дома считались доказательством "освобождения", а награбленное золото - знаком патриотизма. Там не рождались герои - там вылуплялись шакалы. И Кочарян был их вожаком. Он знал, как держать автомат, но не знал, как держать слово. Он умел убивать и мучать, но не умел мыслить.

Когда этот человек сел в кресло президента, Армения перестала быть государством и превратилась в частную лавочку с вывеской "Республика". Он построил не власть, а систему кормления. Каждое министерство стало добычей, каждая должность - трофеем, каждая смерть - контрактом. Он не руководил страной, он управлял криминальной схемой. Армения при нем превратилась в рынок рабов, где свободу меняли на хлеб, а лояльность - на пайку.

Кочарян торговал не только нефтью и людьми - он торговал смыслом. Он продал "победу" как бренд. Сделал из Карабаха черную дыру, куда уходили миллионы. Война превратилась в его личный бизнес-план, а каждый патриот - в наемного рабочего его системы. В его Армении честь не стоила ничего, совесть была для бедных, а кровь - для инвестиций.

Он был не президентом, а паханом. Не стратегом, а торговцем смертью. Под его "руководством" страна превратилась в клуб из трех фамилий: Саргсян, Кочарян, и те, кто их кормил. В их карманах лежали заводы, банки, телеканалы, земли - все, кроме ответственности. Армяне работали, Кочарян богател, страна умирала.

Я помню, как в Ереване люди шептали: "Не тронь карабахцев - исчезнешь". И это не метафора. Исчезали. Журналисты, оппозиционеры, бизнесмены. Вдруг, внезапно, тихо. Армения под Кочаряном жила в режиме мафии: день - для лозунгов, ночь - для расправ. Он говорил о Родине, но держал чемодан у кровати - на случай побега. И когда пришло время платить по счетам, он, как всегда, прятался за чужими спинами - то за Россией, то за армянским мифом.

Его наследие - это не армия, не промышленность, не культура. Его наследие - это страх. Это нищета. Это иллюзия величия, построенная на костях. Он сделал все, чтобы Армения не смогла подняться. И если сегодня она трещит по швам, то это не Пашинян, не народ, не внешние враги - это Кочарян. Это его тень, его мафиозная логика, его отравленная кровь, просочившаяся в каждую клетку страны.

Он - не политик. Он - ошибка, ставшая режимом. Он - не лидер. Он - вирус, живущий в теле народа, который все еще не вылечился. Его портреты можно сжечь к чертям, его речи можно напрочь забыть, но пока не сожжена сама система, в которой он царствовал, дух Кочаряна будет стоять над Ереваном, как запах дешевой водки в прокуренном баре - липкий, мерзкий, неизбывный.

И я пишу это не ради эффекта. Я пишу, потому что знаю: молчание армян делает чудовище бессмертным. Кочарян не просто разрушил Армению - он изнасиловал ее. И пока армяне не признают этот факт, они будет жить с его именем под кожей, как со шрамом, который гноится, но не заживает.

Ибо сегодня этот старый человек, называющий себя "героем арцаха", пытается внушить, будто поражение - вина Праги, Пашиняна, кого угодно, только не его. Он, видите ли, "хотел встретиться с Араиком Арутюняном", "имел план", "его не послушали".

Да какой план? У него никогда не было планов - только схемы.

Схемы, в которых каждый новый виток конфликта приносил дивиденды.

Схемы, где кровь превращалась в валюту.

Кочарян обвиняет Пашиняна в "потере Карабаха"? Карабах не был потерян - он был освобожден от мерзостной оккупации. Была потеряна Армения. Страна была потеряна тогда, когда мафия под видом "национального интереса" построила пирамиду лжи, где вместо государства - группировка, вместо политики - рэкет, вместо экономики - контрабанда, вместо армии - охрана мафиозных боссов.

Ты, Роберт, якобы сын Седрака - и то, еще вопрос, кто твой истинный отец - сделал из Армении феодальную помойку.

Десять лет после войны - и Армения утонула в страхе.

Но апофеозом этого страха стал 1 марта 2008 года - день, когда Кочарян выстрелил в свой собственный народ.

Тогда в Ереване вышли люди - не против нации - а против лжи. Против воровства, кланов и узурпации. И Кочарян приказал стрелять. В своих.

В тех, кто еще верил в страну. Девять убитых. Сотни искалеченных. Тысячи арестованных. Так закончилась эпоха кочарянской "стабильности". Он навсегда вписал свое имя в пантеон кровавых диктаторов. Но его никто не боится больше. Потому что страх исчез, когда Армения увидела, что власть у него - не сила, а страх потерять награбленное.

Прошли годы. Подонок снова в эфире. Старый, но все тот же - лицемерный, гадкий, мерзкий, амодовольный, уверенный, что его кто-то слушает. Он рассуждает о "гарантах мира" - мол, пусть договор между Баку и Ереваном подпишут под присмотром России, США и Китая.

Какая жалкая картина! Он хочет, чтобы "внешние силы" снова взяли Армению под опеку. То есть признался: армянская элита так и не научилась быть самостоятельной. Им всегда нужен "старший брат". Вчера - Москва. Сегодня - Пекин. Завтра - хоть инопланетяне.

Кочарян символизирует Армению, уставшую от себя. Армению, которая все время ищет, кому бы продаться. Сначала - России. Потом - Западу. Теперь - "трем великим всадникам геополитического апокалипсиса", как он выразился.

Да и кто ему теперь поверит? Армения уже давно не "младший брат", а провинция под внешним управлением, как сказал тот же Араик Арутюнян. Только не "русская" провинция - а провинция без хозяина, без стержня, без будущего.

Не случайно в Ереване прозвучали слова: Кочарян и Саргсян - инструменты гибридной войны против самой Армении. И ведь это правда. Только эта война началась не сегодня. Она началась тогда, когда Кочарян впервые сел в кресло президента и превратил государство в мафиозный рынок, где все покупается - совесть, честь, политика, даже "патриотизм".

Он стал орудием чужих интересов. И неважно - российских, западных, или своих же олигархов. Армения при нем перестала быть субъектом. Она стала объектом - разменной монетой.

Ведь Кочарян - это не президент. Это бандит, получивший диплом государственного деятеля. Его "политика" - это смесь кавказского криминала и советской бюрократии. Он не знает, что такое институты, законы, нация. Для него власть - это добыча. Вся его жизнь - это непрерывный рейд за ресурсами. Он вышел из Карабаха как полевой командир, а в Ереван вошел как феодал. И этот феодализм, с его моралью "свой-чужой", стал основой всего армянского кризиса.

Сегодня он жалуется, что "все сделали, чтобы русские ушли из Карабаха". Но русские ушли не потому, что кто-то их "вытеснил". Они ушли, потому что Армения перестала быть субъектом. Потому что Кочарян и его клан за двадцать лет так и не построили государство. Они строили кланы, компании, мафиозные связи. Они инвестировали в ложь и страх.

И когда пришло время платить по счетам, не осталось ничего - ни армии, ни экономики, ни союзников.

Судьба Кочаряна - символ того, как ложь разрушает все, чего касается.

Пока Азербайджан строил армию, развивал экономику, укреплял государственность - Армения гнила в мафиозной системе Кочаряна.

Пока в Баку создавалось будущее, в Ереване продавали прошлое.

Пока Азербайджан шел к миру, Кочарян тащил Армению в яму реванша. Итог - очевиден. Кочарян проиграл все: войну, страну, народ, время, историю.

Сегодня, когда этот шакал в человечьем обличье выходит в эфир и рассуждает о "геополитике", он напоминает старого актера, который не заметил, что спектакль давно закончился. Он говорит с пафосом, но даже в Армении его никто не слушает.

Он - вчерашний день, гнилой, пропитанный кровью и ложью. Все, что он может - ныть, обвинять, изображать "жертву" и ждать, кто снова пригласит его к столу.с Но история не зовет проигравших. Она просто выносит приговор. И приговор Роберту Кочаряну уже вынесен: предатель. лжец. убийца. символ краха армянского мифа.

Этот тип не любит Армению. Он любит только власть. Он ненавидит все, что живое, неподконтрольное, свободное. Он построил систему, где человек должен ползти, просить, подчиняться. Где даже дыхание - по лицензии.

В его Армении журналистов били, судей покупали, министры были карманными, а олигархи - над законом. Это не было государство - это была территория страха, застекленная витриной "патриотизма". Он научил свой народ бояться - и этим правил. Он говорил "патриотизм", а имел в виду "дань". Он говорил "арцах", а думал "доллары".

Он говорил "нация", а подразумевал "моя собственность".

Схемы шли через все - от бензина до человеческих органов. Контрабанда из Карабаха, теневые потоки через Грузию, откаты от диаспоры.

Армения при нем стала черной дырой, через которую утекали миллионы.

И никто не мог сказать "нет" - потому что Кочарян был не президентом, а крестным отцом. Министры, депутаты, генералы - все сидели на крючке. Одни - за деньги. Другие - за страх. Третьи - за кровь.

Он построил вертикаль, где лояльность ценилась выше жизни. А когда система начала рушиться, он выстрелил - по площади, по людям, по Армении. 1 марта 2008-го он окончательно превратился из президента в палача.

Его Армения погибла не на поле боя, а в дыму той ночи.

Сегодня он - лишь эхом тех лет. Старый феодал, раздающий интервью, как подаяние. Он рассказывает, что "все было бы иначе", если бы его "послушали". А кого слушать? Того, кто тридцать лет говорил только сам с собой? Того, кто довел свой народ до того, что армяне бегут из страны, как из горящего дома? Его идеи мертвы, его язык фальшив, его пафос комичен.

Он говорит о "геополитике", но его собственная география - это лишь карта офшоров. Он говорит о "гарантах", но всю жизнь сам был гарантом бесправия.

Парадокс, но Азербайджан сделал для армян больше, чем все их "вожди". Азербайджан освободил их от иллюзий, от ложных героев, от Кочарянов и Саргсянов. Пока в Баку строят будущее, в Ереване до сих пор делят труп прошлого.

Кочарян ненавидит мир, потому что мир делает его ненужным. Он живет только войной - как наркоман, которому нужна новая доза хаоса. Без конфликта он никто. Без крови - пустое место. Он тянет Армению обратно в тьму, потому что там он хозяин. Он не может позволить стране дышать - иначе она задаст вопрос: "Роберт, а куда ты нас привел?"

Роберт, сегодня ты снова открываешь рот и лепечешь про "реванш".

С кем, Роберт? С кем ты собрался воевать? С собственным отражением? С тенью, которая уже не твоя? Ты - генерал без армии, политический мертвец, чья слава давно сдана в архив вместе с прокуренными кителями девяностых.

Твои батальоны теперь - это стая интернет-шакалов, лающих под постами. Твои пушки - дешевые микрофоны на каналах, где ты сидишь, как старый бандит, вспоминающий времена, когда можно было убивать безнаказанно. Твои союзники - фантомы, такие же мертвые, как твоя совесть. Они еще живут в прошлом, где ты был "героем", потому что все настоящие герои уже в земле.

Ты орешь про "Арцах", будто это твоя личная лавка, где можно снова торговать кровью. Но сегодня тебе никто не верит. Никто не боится.

Тебя не уважают, тебя презирают - даже свои. Ты - старый пес, лающий на поезд истории, который давно ушел.

И чем громче ты воешь, тем сильнее пахнет твоим концом. Ты - не трагедия, ты симптом. Симптом гнили, вранья и вырождения. Ты не созидал - ты растлевал. Не защищал - воровал. Не вел за собой - приказывал. Ты строил Армению как тюрьму, а сделал из нее колонию.

Ты называл себя "отцом нации", но был ее палачом. Твоя "государственность" - это карабахская шпана с мандатами, твой "патриотизм" - это банковский счет, твоя "честь" - это миф для идиотов, которые все еще верят в сказки про героев девяностых.

Ты жил войной, как паразит живет кровью. Ты торговал смертью, как другим торгуют хлебом. Ты продал все - землю, честь, судьбу, даже память о погибших. А теперь, когда время вышло, ты снова лезешь на сцену, воняешь на весь политический воздух, будто что-то еще значишь.

Но все, Роберт, игра окончена. Ты - ходячая могила, чучело из прошлого, символ проигрыша, продажной победы, нации, доведенной до нищеты. Ты - причина, по которой Армения стоит на коленях. Ты - яд, который впрыснул народу в вены, и теперь сам захлебнулся им. Кочарян - это конец армянского мифа.

Ты был героем только в сказках для диаспоры, в дешевых легендах для тех, кто никогда не видел твоих жертв. На деле ты - вор, убийца и политический труп. История уже вычеркнула тебя, просто Ереван пока не догнал. Но догонит.

И тогда твое имя будут произносить не с уважением, а с отвращением. Не как легенду, а как урок - как пример того, как один мелкий пахан смог превратить страну в руины.

Ты не герой, Роберт. Ты ошибка, которую история исправила - поздно, но беспощадно.

Просто, падаль...