https://news.day.az/world/1794512.html В Турции произошло землетрясение В турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 4,9. Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, стихийное бедствие зафиксировано в 21:20 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 9,6 километра. Подземные толчки ощущались во многих провинциях страны.
