В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, стихийное бедствие зафиксировано в 21:20 по местному времени.

Очаг землетрясения находился на глубине 9,6 километра.

Подземные толчки ощущались во многих провинциях страны.