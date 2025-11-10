https://news.day.az/world/1794518.html В Норвегии из музея похитили скульптуру за $15 тыс. Сотрудники галереи в норвежском городе Ставангер в течение пяти дней не замечали пропажу скульптуры стоимостью почти $15 тыс. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, подробности сообщили в норвежской полиции. "В галерее в Ставангере вчера (9 ноября) обнаружили, что с выставки была украдена скульптура.
"В галерее в Ставангере вчера (9 ноября) обнаружили, что с выставки была украдена скульптура. После проверки камер видеонаблюдения галерея установила, что кража произошла 4 ноября", - говорится в сообщении.
По факту совершенного преступления полицией были заведено уголовное дело.
