Ученые развеяли мифы вокруг ретроградного Меркурия

С 9 по 20 ноября Меркурий будет находиться в так называемой ретроградной фазе - в народе это время часто связывают с неполадками техники, ссорами и прочими неурядицами. Однако, как объяснили эксперты Пермского Политеха, в действительности это всего лишь зрительный эффект, не имеющий никакого физического влияния на Землю или человека.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Ретроградное движение - реальное астрономическое явление, которое наблюдается три-четыре раза в год. Но оно не означает, что планета действительно "движется вспять".

"Когда Земля и Меркурий, вращающиеся вокруг Солнца с разной скоростью, выстраиваются в одну линию, возникает геометрический эффект: из-за изменения угла наблюдения с Земли кажется, будто Меркурий замедляется и идет назад. На самом деле он продолжает свой обычный путь - это лишь оптическая иллюзия", - пояснил эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

Такое "попятное движение" длится около трех недель и заметно только при регулярных наблюдениях на фоне звезд. Для невооруженного глаза, видящего Меркурий как тусклую звездочку у горизонта, эти смещения почти неразличимы.

Ученые подчеркнули, что ретроградность - не аномалия, а предсказуемая фаза в цикле движения планет. И никакого физического воздействия на Землю она не оказывает.

"Гравитационное влияние Меркурия ничтожно - его масса мала, а расстояние велико. Магнитное поле планеты тоже слишком слабое, чтобы воздействовать на процессы на Земле", - добавил доцент кафедры "Общая физика" ПНИПУ Виталий Максименко.

Ретроградные периоды не влияют на магнитные бури и тем более не могут вызывать психологические или физиологические изменения у людей.

"Нет научных данных, подтверждающих, что видимое положение Меркурия влияет на мозг, нервную систему или эмоциональное состояние человека", - уточнил Бурмистров.

Почему же миф о "ретроградном Меркурии" так живуч? Социологи объясняют это культурными и психологическими причинами. Понятие появилось еще в XVIII веке, а в XIX-м прочно закрепилось в астрологических трактатах и календарях. Сегодня эффект поддерживается соцсетями, которые превращают астрономическое событие в модный повод для мемов и обсуждений.

"Когда люди сталкиваются с неудачами, им проще искать внешнее объяснение, чем разбираться в реальных причинах - усталости, стрессе или случайностях. Ретроградный Меркурий дает удобную метафору для этого", - отметил доцент кафедры "Социология и политология" ПНИПУ Константин Антипьев.