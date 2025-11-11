Азербайджан почти вдвое нарастил экспорт ненефтяных товаров в ОАЭ

За январь-сентябрь текущего года Азербайджан экспортировал в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) ненефтяные товары на сумму 80,3 миллиона долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, этот показатель на 39 миллионов долларов, или почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В первые девять месяцев прошлого года объём экспорта ненефтяных товаров из Азербайджана в ОАЭ составил 41,3 миллиона долларов.

Наибольший объём экспорта ненефтяных и неэнергетических товаров пришёлся на:

Россию - 33,2%,

Турцию - 16,5%,

Швейцарию - 9,4%,

Грузию - 9,2%,

Украину - 5,6%,

ОАЭ - 3%,

Казахстан - 2,7%,

Беларусь - 2,1%,

Узбекистан - 2%,

Туркменистан - 1,9%,

а также другие страны - 14,6%.

Отмечается, что за январь-сентябрь этого года Азербайджан экспортировал в указанные и другие страны ненефтяные товары на общую сумму 2,649 миллиарда долларов.

Согласно данным, это на 184 миллиона долларов, или на 7,5% больше, чем за тот же период 2024 года.