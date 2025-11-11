Азербайджан почти вдвое нарастил экспорт ненефтяных товаров в ОАЭ - ЦИФРЫ
За январь-сентябрь текущего года Азербайджан экспортировал в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) ненефтяные товары на сумму 80,3 миллиона долларов США.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, этот показатель на 39 миллионов долларов, или почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В первые девять месяцев прошлого года объём экспорта ненефтяных товаров из Азербайджана в ОАЭ составил 41,3 миллиона долларов.
Наибольший объём экспорта ненефтяных и неэнергетических товаров пришёлся на:
-
Россию - 33,2%,
-
Турцию - 16,5%,
-
Швейцарию - 9,4%,
-
Грузию - 9,2%,
-
Украину - 5,6%,
-
ОАЭ - 3%,
-
Казахстан - 2,7%,
-
Беларусь - 2,1%,
-
Узбекистан - 2%,
-
Туркменистан - 1,9%,
-
а также другие страны - 14,6%.
Отмечается, что за январь-сентябрь этого года Азербайджан экспортировал в указанные и другие страны ненефтяные товары на общую сумму 2,649 миллиарда долларов.
Согласно данным, это на 184 миллиона долларов, или на 7,5% больше, чем за тот же период 2024 года.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре