Голкипер "Карабаха" впервые вызван в сборную Польши

Вратарь "Карабаха" Матейуш Кохальски получил свой первый вызов в основную сборную Польши.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на TVPSPORT.pl, он заменит травмированного Лукаша Скорупского на ближайшем ноябрьском сборе команды Яна Урбана.

Для 25-летнего голкипера это первый полноценный шанс проявить себя при новом тренере. Ранее Кохальски находился в поле зрения предыдущих наставников, однако дебютировать за главную команду страны ему не удавалось. На этот раз приглашение стало вынужденным - Скорупски получил травму и не сможет присоединиться к сборной.

Кохальски привлек внимание штаба благодаря ярким выступлениям в Лиге чемпионов. "Карабах" стал одной из сенсаций группового этапа: команда обыграла "Бенфику" 3:2, победила "Копенгаген" 2:0 и сыграла 2:2 с "Челси".

Польский вратарь был одним из ключевых игроков этих матчей - его реакция и спасения обеспечили азербайджанскому клубу важные очки и статус открытия турнира.

Теперь Ян Урбан выбирает основного вратаря из четырех кандидатов: Бартломея Дронговского, Камиля Грабары, Матейуша Кохальского и Кацпера Тобяша.

Матч Польша - Нидерланды состоится 14 ноября.