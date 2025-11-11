В Азербайджане падают цены на мясо

После сообщений о распространении ящура среди животных в регионах спрос на говядину снизился. Это привело к удешевлению мяса. Продавцы говорят, что снижение составляет около 2 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Xəzər TV", например, в Товузе стоимость мяса крупного и мелкого рогатого скота понизилась.

Если ранее килограмм говядины стоил 17 манатов, то теперь его предлагают за 15 манатов. Цена на баранину также снизилась на 1-2 маната. Ранее килограмм баранины продавался за 20 манатов, теперь - за 18 манатов.

В Джалилабадском районе также наблюдается снижение цены на мясо на 1-1,5 маната. По словам продавцов, если раньше говядина стоила 16-16,5 манатов, то теперь подешевела. В настоящее время килограмм говядины покупателям предлагают за 15 манатов. Продавцы отмечают, что несмотря на снижение цен, покупателей всё равно мало.

Они также указывают, что, помимо распространения заболевания, на снижение цен повлиял импорт более дешёвого мяса в страну.

