Марко Рубио и Хакан Фидан обсудили ситуацию в секторе Газа Госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Госдепартамента США. Согласно информации, на встрече также присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Делегации США и Турции подтвердили свою неизменную поддержку усилий по возвращению израильских заложников и достижению прочного прекращения огня в секторе Газа. Соединенные Штаты также подчеркнули призыв президента Трампа ко всем союзникам по НАТО прекратить закупку российских энергоносителей, чтобы помочь положить конец продолжающейся войне в Украине", - говорится в сообщении.
