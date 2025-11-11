Марко Рубио и Хакан Фидан обсудили ситуацию в секторе Газа

Госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

Согласно информации, на встрече также присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Делегации США и Турции подтвердили свою неизменную поддержку усилий по возвращению израильских заложников и достижению прочного прекращения огня в секторе Газа. Соединенные Штаты также подчеркнули призыв президента Трампа ко всем союзникам по НАТО прекратить закупку российских энергоносителей, чтобы помочь положить конец продолжающейся войне в Украине", - говорится в сообщении.