Гороскоп на 12 ноября

Сегодня звезды гороскопа обещают хороший день для того, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое, к чему вы шли последнее время. Вряд ли все, за что вы сегодня возьметесь, будет сделано на пять с плюсом, но на твердую "четверку" - вполне. Сегодня из-за торопливости вы можете совершить немало оплошностей и промахов, однако в целом сумеете удержать ситуацию под контролем и направить ее в нужное вам русло. Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Остальное приложится, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня в гороскопе Овна будет преобладать независимость. Мнение окружающих будет волновать его меньше всего - Овен уверен в своей правоте и во всем, что он делает. С одной стороны, такой настрой способен помочь ему в бизнесе и в принятии решений, однако он же может оказаться и причиной ссор. Впрочем, если кто-то захочет с ним сотрудничать, достаточно не спорить, а наоборот - спросить у Овна совета. Овен сегодня охотно сыграет роль мудрого наставника: поделится опытом, поддержит и поможет!

Телец

Сегодня энергичности Тельца окружающие могут только позавидовать: в его гороскопе преобладают такие качества, как активность, работоспособность и уверенность в себе. Неудивительно, если с таким зарядом бодрости и сил Телец кинется, как на амбразуру, на самые сложные дела - на разгребание старых завалов, новые проекты, решение острых вопросов. Звезды заверяют Тельца в том, что, за что бы он ни взялся, сегодня все в его руках будет спориться. Главное - стараться не слишком раздражать окружающих своей железобетонной уверенностью в себе.

Близнецы

Сегодня неожиданные сложности могут попытаться застать Близнецов врасплох, однако хорошая новость заключается в том, что у них будут все шансы, чтобы с этим справиться! Звезды гороскопа наделяют Близнецов такими качествами, как сила воли, гибкий ум и дар убеждения, благодаря которым они способны любую ситуацию обернуть на пользу себе. Ведь за любыми обстоятельствами чаще всего стоят конкретные люди, а с людьми (даже самыми несговорчивыми) Близнецы сегодня сумеют договориться. Особенно, если проявят дипломатичность и будут следить за своим острым языком.

Рак

Сегодня настоящей музыкой для Рака будет язык сухих фактов и цифр, а вот все, что трудно обосновать логически, ему будет даваться с трудом. Вот почему звезды гороскопа не советуют Раку сегодня полагаться на такую ненадежную вещь, как интуиция. Зато точные расчеты и анализ фактов будут даваться ему на удивление легко. Посвятив этот день точным наукам, планированию и финансам, Рак не пожалеет. Сегодняон способен на многое - к примеру, привести в порядок счета, рассчитать бюджет или придумать гениальный план того, как обогатиться!

Лев

Сегодня уверенность Льва в себе рискует перерасти в самоуверенность и повредить его делам. Как иначе объяснить тот факт, что Лев способен отказаться от помощи окружающих и игнорировать советы, считая, что сам знает, как лучше? Звезды гороскопа предупреждают, что даже если Лев сегодня уверен в чем-то на все сто процентов, это не значит, что он на самом деле прав: его опыта и умений может не хватить для решения какого-то вопроса. Самая большая ошибка - это думать, что не ошибешься. Ну и о дипломатичности сегодня тоже забывать не следует!

Дева

Сегодня Дева рискует испытать упадок сил - ей будет нелегко взяться даже за самую простую работу. Именно поэтому она с удовольствием отложит в дальний ящик все, что только можно отложить. Если же дела потребуют от нее активного вмешательства, Дева способна внести в них путаницу и хаос. Впрочем, виной всему не столько физическое состояние Девы, сколько ее пессимистичный душевный настрой. Звезды гороскопа обещают, что достаточно Деве сегодня встряхнуться и перестать хандрить, как день откроет перед ней неплохие возможности.

Весы

Сегодня гороскоп Весов будет переполнен яркими эмоциями! День наделяет их живым воображением, благодаря чему Весы смогут проявить себя в творчестве. Однако главное, что сулят им звезды, - это спонтанность чувств: сегодня Весы могут испытать целый водоворот страстей. Поводом способно послужить все что угодно - улыбка, приглашение на свидание, собственные фантазии или чей-то намек. День Весов будет раскрашен всеми цветами радуги - и все благодаря переживаниям, заставляющим их сердце биться быстрее.

Скорпион

Сегодня у Скорпиона будет шанс одержать победу в каком-то вопросе. Это может быть и успешное завершение проекта, и победа в любви, и возможность одержать верх в споре. Звезды гороскопа советуют Скорпиону воспользоваться этим для того, чтобы не только закрепиться на достигнутых рубежах, но и продвинуться вперед, потеснив конкурентов. Сегодняшний день идеально подходит для того, чтобы ставить перед собой амбициозные планы, добиваться желаемого и заниматься карьерой.

Стрелец

Сегодня звезды гороскопа предоставляют Стрельцу хорошие возможности, но чтобы их не упустить, ему придется очень быстро действовать и думать! Скорее всего, ситуация потребует от него действовать ловко и нестандартно, и Стрелец будет обладать всем необходимым для этого набором качеств: коммуникабельностью, быстрой реакцией и авантюрной жилкой. Все это поможет Стрельцу сегодня завоевывать симпатии окружающих и обернуть любое событие себе на пользу, превратив даже "минус" в уверенный "плюс".

Козерог

Сегодня - день, когда Козерог может смело претворять в жизнь любые, даже самые грандиозные, планы! Звезды гороскопа дарят Козерогу успех в амбициозных начинаниях. И в работе, и в любви, и в других сферах жизни если Козерог сегодня затеет глобальный проект, то не пожалеет: со временем его планы воплотятся в жизнь, а результат будет выше ожиданий. Вот почему Козерогу не стоит размениваться по пустякам и посвящать этот день обычным будничным заботам. Не бойтесь мечтать и дерзать - вас ждут новые горизонты!

Водолей

Сегодня Водолею предстоит сделать выбор в каком-то вопросе. Возможно, этот вопрос даже не покажется ему важным, однако звезды гороскопа предупреждают: от того, каким окажется решение, зависит многое в его дальнейшей судьбе. Именно поэтому, делая сегодняшний выбор, Водолею не стоит доверять мимолетным эмоциям, советам со стороны и тем более "орлу" и "решке". Только подойдя к вопросу вдумчиво и ответственно, ему не придется жалеть ни о чем.

Рыбы

Сегодня Рыбы будут настроены бескомпромиссно: все или ничего. Они будут ясно видеть цель, стремиться к ней, и это найдет отражение в их требовательности к себе и к окружающим. Неудивительно, если весь день Рыбы будут испытывать недовольство, критикуя и подхлестывая тех, кто находится с ними рядом. С точки зрения Рыб, они просто хотят, чтобы дела продвигались хорошо, а вот с точки зрения окружающих - эксплуатируют и командуют. Впрочем, благодаря такому подходу, Рыбы сегодня действительно могут добиться многого. Но только не в отношениях с людьми.