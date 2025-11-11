Ученые предупредили о распространении в мире вируса, сопоставимого с COVID-19

Респираторно-синцитиальный вирус человека (РСВ) может быть сопоставим по своей тяжести с гриппом и COVID-19. К таким выводам пришли ученые из Сингапура, сообщила пресс-служба Сингапурской больницы общего профиля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты провели три исследования, в ходе которых оценили тяжесть течения болезни, риск возникновения осложнений с сердцем и ее долгосрочные последствия. По словам одного из авторов работ Иэн Ви, от 5 до 10% зараженных РСВ испытывают симптомы, похожие на грипп. Также стало известно, что заболевание приводит к летальному исходу у каждого двадцатого (5%) пациента. Таким образом, смертность от РСВ выше, чем при гриппе, а тяжесть болезни сопоставима с COVID-19, отметили исследователи.