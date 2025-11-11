Сенат США одобрил законопроект о продолжении финансирования правительства

Сенат Конгресса США поддержал 10 ноября законопроект о продолжении финансирования работы федерального правительства сроком до 30 января 2026 года включительно.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, законопроект, позволяющий преодолеть рекордную по продолжительности приостановку работы американского правительства (шатдаун), поддержали 60 членов верхней палаты законодательного органа, 40 высказались против. Таким образом, документ одобрен, далее он поступит на рассмотрение Палаты представителей. В случае одобрения в нижней палате Конгресса законопроект передадут на подпись президенту США Дональду Трампу.

Против документа во время голосования высказался всего один представитель контролирующей Сенат Республиканской партии - Рэнд Пол (от штата Кентукки). При этом законопроект поддержали семь сенаторов-демократов и один независимый член верхней палаты Конгресса. Ранее в Сенате прошли 14 раундов голосования по законопроекту о продолжении финансирования работы правительства, по итогам которых принять его не удавалось.

9 ноября представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий достигли договоренностей по мерам, направленным на прекращение шатдауна. Законопроект, помимо выделения финансирования на работу правительства до конца января, предусматривает ассигнования на весь 2026 финансовый год на работу Министерства сельского хозяйства США, ведомства по делам ветеранов, а также на реализацию американских программ по строительству в военных целях. Договоренности также включают в себя отмену некоторых решений вашингтонской администрации по увольнению госслужащих и проведение до середины декабря голосования по мерам, касающимся медицинского страхования.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняли друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Текущая приостановка работы правительства США уже стала самой продолжительной в истории страны, побив рекорд, установленный в 2018-2019 годах во время первого президентского срока Трампа. Тогда начавшийся в полночь 22 декабря 2018 года шатдаун удалось преодолеть на 35-й день - 25 января 2019 года.