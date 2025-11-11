Азербайджан - главный хаб для транспортной дипломатии США и Центральной Азии

Автор: Ибрагим Алиев

6 ноября в Вашингтоне прошёл очередной саммит формата C5+1 - площадки взаимодействия США и стран Центральной Азии. Формат давно существует формально, однако именно сейчас он получил реальное содержательное наполнение. На фоне меняющейся геополитической ситуации Вашингтон обозначил новый интерес к региону и фактически запустил обновлённую политику вовлечения.

На встрече с лидерами государств президент США Дональд Трамп заявил, что Центральная Азия обладает исключительным потенциалом благодаря своему географическому положению в сердце Евразии. Он подчеркнул, что нынешняя администрация намерена активно развивать экономические и политические связи. Отдельное внимание американский лидер уделил проекту TRIPP - Trump Route for International Peace and Prosperity (более известный, как Зангезурский коридор - ред.), подчеркнув роль Азербайджана как ключевого звена в новой логистической конфигурации.

TRIPP, по словам Трампа, открывает новый маршрут в рамках Среднего коридора и служит платформой для укрепления торговых связей между Центральной Азией и Западом. Проект предполагает использование Зангезурского направления, что усиливает транзитный потенциал и позволяет увеличить грузооборот до 15 миллионов тонн.

Ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подтвердил, что проект TRIPP будет доведён до реализации. Глава государства подчеркнул, что проект TRIPP - одно из ключевых достижений Вашингтонского саммита августа 2025 года. По его словам, присвоение проекту имени Дональда Трампа показывает, что инициатива неизбежно будет воплощена на практике. Президент Ильхам Алиев отметил, что TRIPP открывает дополнительную линию Среднего коридора - через Зангезур, что существенно расширит возможности транспортировки между Азией и Европой.

Параллельно Вашингтон выстраивает собственную экономическую повестку в регионе. Центральной темой стали критически важные минералы - редкоземельные элементы и другие ресурсы, востребованные в высокотехнологичных, оборонных и энергетических отраслях. США рассматривают Центральную Азию как одно из основных направлений для сотрудничества. Уже достигнуты договорённости между Казахстаном и США о совместной работе по критическим минералам, а частные компании объявили о крупных инвестициях в разработку месторождений. Узбекистан, в свою очередь, сообщил о планах вложений и закупок в Соединённых Штатах на десятки миллиардов долларов, включая энергетику и горнодобывающий сектор.

Иными словами, формируется система, в которой стратегические ресурсы и новые инвестиции становятся основой политического сотрудничества. Однако ресурсы - лишь часть общей картины. Чтобы получать доступ к рынкам, необходима транспортная инфраструктура, и здесь ключевая роль переходит к Азербайджану. Географическое положение Баку делает его соединяющим звеном между Центральной Азией и Европой. Страна располагает развитой инфраструктурой: мощным каспийским флотом, сетью портов, аэропортами и железнодорожной линией Баку-Тбилиси-Карс. Всё это формирует основу для стабильного транзита.

Сегодня основной поток грузов из Центральной Азии идёт по Среднему коридору через Азербайджан. Зангезурский коридор укрепляет эту тенденцию, создавая прямой маршрут в Европу. Казахстан уже активно использует азербайджанские возможности для транспортировки энергоресурсов и готов увеличивать объёмы. Аналогичным образом обсуждаются маршруты поставок урана и других полезных ископаемых через территорию Азербайджана. В результате Баку становится естественной платформой для вывода ресурсов Центральной Азии на глобальные рынки.

Азербайджан стал политическим и экономическим центром, определяющим логику региональных коммуникаций. Ряд экспертов в США уже отмечает, что формат C5 фактически превращается в C6, поскольку участие Баку становится необходимым для реализации проектов. Подобная позиция отражает реальность: без Азербайджана ни одна транзитная схема в регионе не будет полноценной. Это воспринимается логично и странами Центральной Азии, и Вашингтоном.

Происходит формирование новой архитектуры взаимодействия. США развивают экономическую дипломатию, ориентируясь на ресурсы и инфраструктуру, а Центральная Азия получает доступ к технологическим, инвестиционным и логистическим возможностям. В этой конфигурации Азербайджан выступает мостом между регионами, обеспечивая устойчивость и расширение транспортных связей. Благодаря реализуемым планам страны региона могут снизить зависимость от традиционных маршрутов и открыть новые рынки.

США получают гибкий инструмент для укрепления своего присутствия, а страны Центральной Азии - путь к выходу из географической изоляции. Так формируется новая модель сотрудничества, в которой Азербайджан занимает центральное место. На базе этой логики развивается проект Зангезурского коридора, получающий политический и экономический импульс.

Регион вступает в этап, когда транспортные коридоры и стратегические ресурсы становятся основой международных отношений. В центре - Азербайджан, уже доказавший, что способен быть связующим элементом между Востоком и Западом.