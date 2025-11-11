https://news.day.az/world/1794532.html В Латинской Америке произошло мощное землетрясение В Чили в понедельник, 10 ноября, произошло мощное землетрясение магнитудой 5,6. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о стихийном бедствии в Латинской Америке сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Подземные толчки зафиксировали в 07:49 по местному времени.
В Латинской Америке произошло мощное землетрясение
В Чили в понедельник, 10 ноября, произошло мощное землетрясение магнитудой 5,6.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о стихийном бедствии в Латинской Америке сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Подземные толчки зафиксировали в 07:49 по местному времени. Их эпицентр располагался в 24 километрах к северу от города Антофагаста с населением 309 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 47 километров. Информации о пострадавших и повреждениях в результате случившегося при этом не поступало.
