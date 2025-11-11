Разгадана тайна пяти тысяч ям в Перу

Археологи из Сиднейского университета предложили объяснение одной из самых загадочных древних структур Южной Америки - Монте-Сьерпе, комплекса из более чем 5200 одинаковых ям, выбитых в гребне холма на юге Перу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, научная статья на эту тему опубликована в журнале Antiquity.

Эта масштабная постройка была обнаружена в 1933 году. Однако до сих пор ученые не могли найти удовлетворительную теорию того, для чего она использовалась. В то же время исследование австралийских ученых позволяет предположить, что она могла выполнять сразу две функции - быть рынком и системой учета.

Команда исследователей под руководством археолога Джейкоба Бонгерса использовала дрон-съемку и анализ отложений внутри ям. В образцах нашли крахмальные зерна и пыльцу кукурузы, амаранта, злаков и тыквенных культур, а также остатки камыша и ивы - материалов, из которых делали корзины. Как отмечается, эти находки позволили ученым заявить о том, что в древности в ямах хранились продукты и товары. Скорее всего, их доставляли морским путем и караванами лам. Возможно, это был рынок культур Чинча, существовавшей до инков.

Ученые считают, что около XV века, с приходом империи инков, Монте-Сьерпе мог быть переоборудован в масштабную счетную систему. Ученые отметили, что расположение ям образует блоки, структурно напоминающие кипу, инкскую систему ведения учета налогов и запасов. По мнению исследователей, Монте-Сьерпе служил социальной технологией, соединявшей торговлю, контроль и ритуалы обмена.