Стал известен самый часто встречающийся счет в Премьер-лиге Азербайджана

Стал известен самый популярный счет в матчах, сыгранных в первых 11 турах Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, по итогам 11 туров больше всего матчей завершилось со счетом 1:1. Таких игр набралось восемь, что подчеркивает общий баланс сил и осторожный подход команд в ключевых отрезках встреч.

На втором месте по популярности идет счет 0:2, зафиксированный в шести матчах. Этот результат часто отражает выездное преимущество фаворитов над командами из нижней части таблицы.

Третью ступень делит сразу группа "рабочих" счетов, каждый из которых встречался по пять раз: 0:0, 0:1, 1:0, 1:2, 2:0 и 3:0. Картина показательна: много минимальных побед, сухих матчей и контролируемых игр без обмена голами, что может свидетельствовать о плотной игре в обороне и сниженной средней результативности чемпионата.

На этом фоне выделяются самые редкие счета, встретившиеся лишь по одному разу за 11 туров: 3:2, 1:3, 4:1, 5:1, 5:0 и 0:5. Результаты с пятью голами в матче и крупные победы остаются штучными эпизодами, а не тенденцией.

Общая статистика подтверждает: в новом формате Премьер-лиги Азербайджана с 12 клубами видны прежде всего тактическая дисциплина, минимальные отрывы и ценность каждого гола, а не серийные разгромы. За некоторым исключением в лице "Карабаха" и аутсайдеров можно сделать вывод, что в Премьер-лиге страны наблюдается равная борьба.