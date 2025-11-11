Euronews Academy совместно с MEDİA начинают обучающую программу в сфере тележурналистики

11 ноября в рамках совместного сотрудничества Агентства по развитию медиа и одной из ведущих европейских новостных сетей Euronews стартовал очередной этап международной обучающей программы Euronews Academy, посвященной теме "Телевидение и "живая журналистика" ("live journalism").

Как передает Day.Az, выступая на церемонии открытия, исполнительный директор Euronews Baku Фернандо Соареш отметил, что формат "live journalism" - это медиапрактика нового поколения, основанная на прямом общении с аудиторией и подчеркивающая принцип участия. Он отметил, что обучающая программа позволяет журналистам улучшить навыки освещения событий в прямом эфире.

Заместитель исполнительного директора Агентства по развитию медиа Натиг Мамедли отметил, что в современной медиасреде особое значение приобретают дальнейшее повышение качественных показателей телевизионной журналистики и внедрение новых технологических трендов. Он отметил, что подобные проекты международного сотрудничества способствуют развитию знаний и навыков молодых журналистов, адаптации национального телевизионного контента к международным стандартам и создают условия для устойчивого развития СМИ.

Четырехдневная обучающая программа началась в специальной аудитории Агентства по развитию медиа в Бакинском государственном университете с темы "Подготовка телевизионных новостей, репортажей и прямых эфиров". С практическими навыками, такими как подготовка новостных сюжетов, структурирование материалов для эфира и управление прямыми эфирами, участников ознакомил руководитель астанинского бюро Euronews, профессиональный журналист и медиаменеджер с большим опытом работы в сфере телевещания Боян Бркич.

Обучение продолжилось интерактивными лекциями, практическими заданиями, дискуссиями и анализом телевизионных новостей.