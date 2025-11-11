Жители Баку смогут легче передвигаться на велосипедах и самокатах

На проспекте Иншаатчылар в Баку будет организована полоса микромобильности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AYNA, на данный момент в Баку продолжаются работы по развитию инфраструктуры микромобильности.

Цель проекта - обеспечить непрерывность сети и гарантировать безопасность и комфорт участников движения, использующих средства микромобильности.

Для создания непрерывной полосы микромобильности велосипедные дорожки соединяются поэтапно. В настоящее время работы ведутся на улицах и проспектах Ясамальского района.

Ранее сеть микромобильности была организована на проспекте Гусейна Джавида и улице Абдуррагим бек Хагвердиева. Сейчас работы продолжаются на проспекте Иншаатчылар.

При организации полосы от пересечения проспекта Иншаатчылар с улицей Абдуррагим бек Хагвердиева до пересечения с улицей Аббасгулу ага Бакиханов размеры полос движения были приведены в соответствие со стандартами, при этом их количество не изменилось.

Отмечается, что по результатам анализа на проспекте будут созданы новые пешеходные переходы на одном уровне в тех местах, где это необходимо для удобства и безопасности пешеходов.

В рамках работ выполняется соответствующая разметка. В ближайшие дни планируется начать установку дорожных знаков.

На следующем этапе предполагается обеспечить непрерывность полос микромобильности и их интеграцию с существующими полосами на центральных улицах города.