Учёные объяснили, почему небо на Земле голубое, а в космосе черное

Наша планета, как и космос в целом, полна загадок, ответы на которые еще предстоит найти. К примеру, ученые пытаюся выяснить, кто посылает таинственный сигнал из космоса, существуют ли другие формы жизни.

Но некоторые аспекты нашего существования ученые все же смогли объяснить. Вы когда-нибудь задумывались, почему небо голубое, если в космосе пространство вокруг Земли достаточно темное?

Day.Az расскажет, что к чему.

Впервые объяснить, почему небо голубое, частично смог английский ученый лорд Рэлей. Произошло это в 1870-х годах. Если не углубляться в физические формулы и сложные понятия, то в NASA объяснили это явление довольно простым языком.

Нам может казаться, что свет Солнца выглядит белым, однако в реальности он состоит из всех цветов радуги. И когда солнечный свет достигает атмосферы Земли, он рассеивается во всех направлениях всеми газами и частицами в воздухе.

"Синий свет рассеивается больше, чем другие цвета, потому что он распространяется в виде более коротких, мелких волн. Вот почему мы видим голубое небо большую часть времени", - говорят ученые.

Почему небо голубое днем, однако черное ночью

Что ж, мы уже выяснили, почему видим небо таким, как привыкли. Однако почему небо голубое днем и черное ночью?

Ни для кого не секрет, что Земля вращается не только вокруг Солнца, но и вокруг своей оси. Когда Солнце за горизонтом, его свет больше не освещает атмосферу над нами.

Таким образом, нечему рассеиваться, а атмосфера сама по себе не светится. Именно поэтому ночное небо мы видим темным, а освещает его лишь естественный свет луны и звезд.

Но может возникнуть логичный вопрос: если звезды настолько яркие, почему космос чёрного цвета? Об этом расскажем далее.

В космосе нет атмосферы, которая могла бы отражать и рассеивать солнечный свет, рассказывает Union University. Поскольку там вакуум, значит нет ни воздуха, ни пыли, ни других частиц, которые участвуют в этом процессе на Земле.

Свет исходит от звезд и галактик, но они расположены на огромном расстоянии друг от друга, и между ними - тьма. И это одна из причин, почему космос черного цвета.