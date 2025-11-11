https://news.day.az/sport/1794647.html Экс-тренер «Фенербахче» задолжал отелю Four Seasons более €700 тыс. Португальский тренер Жозе Моуринью оставил после себя неоплаченный счет за проживание в отеле Four Seasons во время работы в стамбульском футбольном клубе "Фенербахче". Как передает Day.Az, об этом сообщает Marca. По информации источника, сумма составила 747 тысяч евро.
Португальский тренер Жозе Моуринью оставил после себя неоплаченный счет за проживание в отеле Four Seasons во время работы в стамбульском футбольном клубе "Фенербахче".
Как передает Day.Az, об этом сообщает Marca.
По информации источника, сумма составила 747 тысяч евро.
Отмечается, что Моуринью жил в гостинице около 15 месяцев, с момента назначения главным тренером "Фенербахче" и до увольнения в августе. Кто именно должен погасить задолженность - сам специалист или клуб - пока не ясно.
