Экс-тренер «Фенербахче» задолжал отелю Four Seasons более €700 тыс.

Португальский тренер Жозе Моуринью оставил после себя неоплаченный счет за проживание в отеле Four Seasons во время работы в стамбульском футбольном клубе "Фенербахче".

Как передает Day.Az, об этом сообщает Marca.

По информации источника, сумма составила 747 тысяч евро.

Отмечается, что Моуринью жил в гостинице около 15 месяцев, с момента назначения главным тренером "Фенербахче" и до увольнения в августе. Кто именно должен погасить задолженность - сам специалист или клуб - пока не ясно.