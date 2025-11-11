Раскрыта удивительная причина, почему у жирафов такие длинные ноги

До того, как жирафы стали небоскребами саванны, эволюция чуть не довела их до инфаркта. Теперь ученые полагают, что длинные ноги появились у них раньше, чем длинные шеи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Vice, эволюционный процесс, скорее всего, позволил их сердцу справиться с нагрузкой из-за высокого роста. В частности, исследование показало, что сердце жирафа работает интенсивнее, чем у любого другого млекопитающего животного.

Ученые установили, что сердце жирафа тратит около 16% энергии покоя только на то, чтобы перекачивать кровь к мозгу, что почти вдвое больше, чем требуется для видов схожего размера. Без длинных ног, поднимающих сердце выше, эти энергетические затраты выросли бы до 21%, что, как отметили ученые, может сделать жизнь невыносимой.

Роджер Сеймур из Университета Аделаиды и Эдвард Снеллинг из Университета Претории создали компьютерную модель для проверки этой теории. Они представили себе "элаффе" - помесь жирафа и антилопы канна, с короткими ногами, но такой же длинной шеей. Результат показал экстремальное кровяное давление - около 286 мм рт. ст. по сравнению с типичными 200 мм рт. ст. у жирафа. Модель подтвердила, что длина ног напрямую снижает работу, необходимую для перекачивания крови вверх.

